Die Freiwillige Feuerwehr Randau-Calenberge blickt auf ihr Jahr zurück, ehrt Kameraden – und formuliert einen Wunsch, der längst überfällig ist.

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Randau-Calenberge: hinten Steven Schäfer, Stadtwehrleiter Nico Schmidt sowie Christoph Steddin und Lucas Arndt (alle befördert). Vorn Marc Steidel vom Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, die beförderten Thomas Klewe und André Perlberg sowie Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Magdeburg. - Disziplin, Mut und ein starkes Miteinander: Ohne all das würde in Randau-Calenberge bei der Freiwilligen Feuerwehr gar nichts gehen. Beim Jahresrückblick wurde schnell klar, wie viel die Kameradinnen und Kameraden auch 2025 wieder gestemmt haben – und dass es dafür reichlich Anerkennung gab.