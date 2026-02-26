Magdeburger ausgezeichnet Auszeichnungen, Anerkennung – und ein klarer Wunsch: Freiwillige Feuerwehr zieht Bilanz
Die Freiwillige Feuerwehr Randau-Calenberge blickt auf ihr Jahr zurück, ehrt Kameraden – und formuliert einen Wunsch, der längst überfällig ist.
26.02.2026, 19:30
Magdeburg. - Disziplin, Mut und ein starkes Miteinander: Ohne all das würde in Randau-Calenberge bei der Freiwilligen Feuerwehr gar nichts gehen. Beim Jahresrückblick wurde schnell klar, wie viel die Kameradinnen und Kameraden auch 2025 wieder gestemmt haben – und dass es dafür reichlich Anerkennung gab.