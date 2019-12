Die Polizei in Magdeburg ermittelt nach einem Audi-Diebstahl. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

Diebe haben es in Magdeburg-Reform auf einen Audi A5 Sportback abgesehen.

Magdeburg (vs) l Die Polizei fahndet nach einem schwarzen Audi A5 Sportback. Das Fahrzeug wurde in der Nacht zum 3. Dezember 2019 in Magdeburg gestohlen.

Der Wagen stand zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß verschlossen in der Kretschmannstraße. In dem Audi befanden sich laut Polizei noch persönliche Gegenstände.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.