Autodiebe haben in Magdeburg wieder zugeschlagen. Dieses Mal haben sie sich in einem Autohaus bedient. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Autodiebe haben in Magdeburg einen VW Bus gestohlen. Der "Bully" wurde vom Gelände eines Autohauses entwendet.

Magdeburg (vs) l In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag wurde vom Gelände eines Autohauses in Magdeburg ein VW Transporter gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Mitarbeiter des Autohauses das Fehlen des Autos am Donerstagmorgen gegen 9 Uhr.

Das Auto, bei dem es sich um einen schwarzen VW T5 handelt, befand sich zum Tatzeitpunkt verschlossen auf dem Firmengelände. Das Auto war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein, so eine Sprecherin des Reviers.