Magdeburg - „Berliner Kissen“ werden die Temposchwellen genannt, die seit 2021 in der Magdeburger Innenstadt an drei Stellen Autofahrer bei ihrer Fahrt in Richtung Hasselbachplatz ausbremsen. Die Platten aus hartem Kunststoff liegen im Breiten Weg und in der Otto-von-Guericke-Straße jeweils in südlicher Richtung.

Sie sollen verhindern, dass Pkw-Fahrer zu schnell in den zentralen Kreisverkehr hineinfahren. Fußgänger und Radfahrer sollen geschützt werden. Auch die Anwohner sollen damit vor Lärm bewahrt werden.

Lesen Sie auch:Sicherer zum Einkaufen: Grüne wollen Tempo 30 für Straße in Magdeburg

Unter dem Titel „Verkehrssicherheit erhöhen, Lärmbelästigung reduzieren“ schlägt die Fraktion Grüne/Future! nun im Stadtrat vor, drei weitere Schwellen in diesem Bereich zu installieren. Sie sollen auf dem Breiten Weg in Richtung Norden zwischen Hasselbachplatz und Keplerstraße auf der Fahrbahn platziert werden.

Sollte der Antrag in der Stadtratssitzung am 15. Februar 2024 eine Mehrheit finden, sollen die Schwellen bis zum Sommer 2024 eingerichtet werden, wie es im Antrag der Fraktion heißt.