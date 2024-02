Im Magdeburger Stadtrat wird über die Verkehrssicherheit in einer Straße diskutiert. Von einem Tempolimit sollen die Kunden eines Einkaufszentrums profitieren.

Sicherer zum Einkaufen: Grüne wollen Tempo 30 für Straße in Magdeburg

Eine Straße in Magdeburg soll zur Tempo-30-Zone werden. Das schlagen die Grünen im Stadtrat vor.

Magdeburg - Die Verkehrssicherheit an einem Magdeburger Einkaufszentrum ist aktuell Thema im Stadtrat. Der dortige Rewe-Markt sowie die Filiale der Drogerie-Kette dm ziehen auch Kunden aus der unmittelbaren Umgebung an, die zu Fuß dorthin gelangen. Diese haben aber mitunter Schwierigkeiten, die Straße vor den Geschäften zu überqueren, wie es in einem aktuellen Antrag der Fraktion Grüne/Future! im Stadtrat heißt.