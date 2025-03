In der Avnet-Arena des 1. FC Magdeburg gibt es neue Probleme. Beim Spiel gegen Darmstadt 98 platzte ein Betonteil aus der Tribüne des Block U, in dem die Ultras stehen.

Neue Probleme am Stadion Magdeburg

Magdeburg - Der Sieg des ersten 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonntag gegen Darmstadt 98 wird nachträglich getrübt. Die Messegesellschaft MVGM als städtischer Stadionbetreiber bestätigte Informationen der Volksstimme über Probleme an einem Zuschauerblock des Stadions. Demnach platzte aus der Nordtribüne ein etwa 25 Zentimeter großes Betonteil heraus und fiel während des Spiels zu Boden. Verletzt wurde niemand. So sieht die Schadstelle aus - und das sind die Folgen.