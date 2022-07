Neuer Streit ums Baden in der Elbe in Magdeburg

Magdeburg - In Schönebeck stiegen am letzten Juniwochenende 2022 fast einhundert Menschen zum Bad in die Elbe. Hohenwarthe lädt am ersten Juliwochenende zum Elbebadetag ein. In Magdeburg fällt der Badetag 2022 einmal mehr aus. Eine neue Debatte entzündet sich derweil am generellen Badeverbot in fließenden Gewässern in Magdeburg.