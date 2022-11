Baden in der Elbe in Magdeburg: Gartenpartei kontra Verbot

August 2022 in Dresden: Rund 1800 Badelustige steigen zum 25. Elbeschwimmen am Blauen Wunder ins Wasser - Teilnehmerrekord. Dresden hält den Magdeburger Elbebadefreunden als Beispiel her. In der sächsischen Metropole ist das Bad im Fluss nicht wie in Magdeburg generell untersagt.

Foto: picture alliance/dpa