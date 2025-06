Per Schwerlastkran sind die Teile der neuen Bahnbrücke über der Hallischen Straße in Magdeburg am Mittwoch eingesetzt worden. Wie es dort nun weiter geht.

Magdeburg. - Einen Vorgeschmack auf die anstehenden Arbeiten an der gesperrten Ringbrücke am Damaschkeplatz gab es am Mittwoch (4. Juni 2025) an der Hallischen Straße in Magdeburg. Hier wurden die Teile der neuen Bahnbrücke eingesetzt. Wie es in der Hallischen Straße und der Carl-Miller-Straße nun weiter geht.