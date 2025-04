Das soll sich verändern Bahnhof Sudenburg: Pläne für Magdeburger Schandfleck

An dem Bahnhof in Magdeburg-Sudenburg besteht sichtlicher Handlungsbedarf. Die Stadt hat nun erklärt, welche Maßnahmen in Kürze von ihr und der Deutschen Bahn umgesetzt werden können und welche langfristig geplant werden.