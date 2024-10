Der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in Magdeburg wird in wenigen Wochen eröffnet.

Magdeburg. - Sie stehen des Öfteren am Straßenrand, gern in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Märkten, und bieten ihre Waren an: Sogenannte „fliegende“ oder „ambulante Händler“ können dies über eine Sondernutzungsgenehmigung, die sie bei der Stadt beantragen können. Dem möchte die Stadtverwaltung nun aber an vakanten Punkten in der Innenstadt einen Riegel vorschieben. Eine Bannmeile ist geplant.