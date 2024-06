Kyon Energy plant, sich mit einem Großspeicher in Magdeburg anzusiedeln. Nun verzögert sich der Baustart. Woran es liegt und was dort genau errichtet wird.

Goßer Batteriespeicher in Magdeburg geplant: Warum sich der Bau verzögert

Ein Batteriespeicher des Münchner Unternehmens. Die Anlage in Magdeburg soll größer werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das Unternehmen Kyon Energy will in Magdeburg einen Batterie-Großspeicher bauen und sich somit in der Landeshauptstadt ansiedeln – das haben sie bereits im Herbst 2023 bekanntgegeben. Laut des ursprünglichen Plans sollte der Bau längst begonnen haben – das ist bisher jedoch nicht geschehen. Dafür gibt es Gründe.