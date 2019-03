Der nördliche Teil des Karstadt-Parkplatzes in Magdeburg ist bereits seit einigen Wochen gesperrt. Foto: Stefan Harter

Der Parkplatz am Karstadt-Warenhaus in Magdeburg wird saniert. Anfang Mai 2019 soll die gewohnte Zufahrt wieder frei sein.

Magdeburg l Unterhalb des Großparkplatzes bei Karstadt in Magdeburg verläuft eine Rampe, über die die unterirdische Anlieferung des Warenhauses abgewickelt wird. Die Betonschicht zwischen Tunneldecke und Stellplätzen ist über die Jahre undicht geworden, so dass eine Sanierung notwendig geworden war.

Seit Ende Februar 2019 laufen nun bereits die Arbeiten dafür. Gut 80 Stellplätze auf dem von der Stadt Magdeburg bewirtschafteten Parkplatz sind seitdem weggefallen.

Zufahrt zum Parkplatz liegt versteckt

Die Zufahrt zu den restlichen 200 Plätzen erfolgt derzeit über die Kutscherstraße – für Carsten Feist, Leiter des Magdeburger Karstadt-Hauses, nicht die beste Lösung für seine Kunden. „Die Situation ist nicht glücklich, weil die Zufahrt relativ versteckt ist“, sagt er. Von der Julius-Bremer-Straße sehe es so aus, als ob der Parkplatz komplett zur Baustelle geworden ist. Deshalb seien mehrere Schilder aufgestellt worden.

Anfang Mai sollen die Abdichtungsarbeiten voraussichtlich beendet sein, so dass dann wieder die Hauptzufahrt in der Bremerstraße genutzt werden kann, kündigt Carsten Feist an.

Parkplatz wird weiter saniert

Später soll der südliche Bereich des Parkplatzes an die Reihe kommen, nach Angaben der Stadt wird das erst in einem Jahr passieren. „Die ursprüngliche Parkplatzordnung wird durch die Sanierungsarbeiten nicht verändert“, sagt Stadtsprecher Michael Reif.

Bereits in den kommenden Tagen sollen die Umbauarbeiten innerhalb des Hauses beendet werden, blickt Feist voraus. In den vergangenen Wochen gab es „einschneidende bauliche Maßnahmen“, sagt er. Dadurch soll das Sortiment neu strukturiert werden. Die Investion soll auch „ein Bekenntnis zum Standort Magdeburg“ sein, so der Hausleiter.

Das Gebäude wurde 1973 als Teil der Centrum-Warenhauskette eröffnet. Seit 1991 gehört es zum Karstadt-Konzern.