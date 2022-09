Bauen, Biogas und Böller sind Themen im Stadtrat Magdeburg

Der Magdeburger Stadtrat trifft sich am 1. September 2022 zur ersten Sitzung nach der Sommerpause. Ein Überblick über wichtige Themen von Sicherheit bis Silvestershow.

Pyrogames hinter dem Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark. Ähnlich diesem spätsommerlichen Spektakel oder mit Laserlicht wünschen sich Stadträte eine zentrale Silvestershow in der Stadt.

Magdeburg - Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause kommt der Magdeburger Stadtrat am 1. September 2022 um 14 Uhr im Rathaus zusammen. Erneut steht den ehrenamtlichen Räten ein Marathon mit mehr als 60 zu verhandelnden Tagesordnungspunkten bevor. Neben Bebauungsplänen unter anderem für einen bewohnbaren „Elb-Hafen“ (Fahlberg-Brache) und Einfamilienhäuser am Kümmelsberg geht es um die Lage kommunaler Unternehmen in Krisenzeiten.