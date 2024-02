Anwohner in einem Neubaugebiet in Magdeburg warten seit Jahren auf den ordnungsgemäßen Ausbau der Straßen vor ihrer Haustür. In diesem Jahr soll es endlich losgehen. Doch die Häuslebauer werden an den Kosten beteiligt.

Magdeburg - Seit vielen Jahren – teilweise schon seit Jahrzehnten – warten Anwohner auf den ordnungsgemäßen Ausbau der Straßen vor ihrer Haustür.

Es geht um das Neubaugebiet Am Kirschberg in Beyendorf-Sohlen. Zwar sind die Anliegerstraßen befestigt, dies jedoch nur in einer provisorischen Ausführung. Die Fahrbahn ist nicht breit genug.

Bei Begegnungsverkehr müssen Autos auf die Grünstreifen ausweichen, wie Reifenspuren bezeugen. Es fehlt an Borden sowie einer wirksamen Entwässerung. Gullys und andere Schachtdeckel liegen frei und ragen aus dem Asphalt hervor. Vielfach sind Schlaglöcher und andere Schadstellen zu erkennen.

Die Fahrbahn ist offenbar nicht breit genug. Autos weichen aufs Grün aus. Foto: Konstantin Kraft

Dass die Straßen nicht längst finalisiert wurden, hängt mit langwierigen Auseinandersetzungen/Verhandlungen zwischen dem Eigentümer und der Stadt zusammen. Doch nun scheint eine Lösung gefunden. Die Stadt Magdeburg will bauen.

In diesem Jahr sollen die ersten beiden Straßen gemacht werden. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates Beyendorf-Sohlen stellte Thorsten Gebhardt, Tiefbauamtsleiter bei der Landeshauptstadt Magdeburg, die Pläne vor.

Bei den anwesenden Anwohnern im Soziokulturellen Zentrum hat dies aber nicht wirklich zu euphorischen Reaktionen geführt. Sie werden nämlich zur Kasse gebeten.

Wohngebiet in Magdeburg: Verbreiterung der Straßen auf sechs Meter

„Das Thema Erschließung am Kirschberg dauert schon viel zu lange. Wir sind jetzt so weit, dass wir in diesem Jahr die ersten beiden Straßen ausbauen wollen und können“, sagte Gebhardt zur Einleitung.

Losgehen soll es mit dem Akazienweg sowie dem Kleinen Birkenweg am oberen Ende des Wohngebietes. „Wir werden die Straßen von etwa 4,40 bis 4,50 Metern, wie sie jetzt breit sind, auf 6,05 Meter ausbauen.“ Links und rechts sollen Tiefborde ergänzt werden, so dass die Straßen ordentlich eingefasst sind.

Zudem sollen neue Wendehämmer errichtet werden. Dazu gibt es gerade noch Abstimmungsbedarf mit Anwohnern, weil die benötigten Flächen teilweise in den zurückliegenden Jahren bebaut wurden.

Ein Krater im Verbindungsweg. Hier sollen Pflastersteine verlegt werden. Foto: Konstantin Kraft

Die vorhandene Schwarzdecke in den Straßen soll um etwa zwei Zentimeter abgefräst und sodann eine 14 Zentimeter starke Tragdeckschicht neu aufgetragen werden. Auch der Verbindungsweg zwischen Akazien- und Kleinem Birkenweg soll „endgültig“ hergestellt werden. Hier soll Pflaster verlegt werden.

Baustelle in Magdeburger Wohngebiet: Baubeginn im Sommer 2024

Die Ausschreibung für die Baumaßnahme soll in nächster Zeit fertiggestellt werden. Gebhardt äußerte sich optimistisch, dass passende Angebote eingehen werden. Für den Akazienweg werden mit Kosten in Höhe von rund 168.000 Euro, für den Kleinen Birkenweg von rund 283.000 Euro, kalkuliert.

Noch vor der Sommerpause des Stadtrats soll die Bauleistung dann durch den Vergabeausschuss gehen, so dass anschließend gebaut werden kann. „Ich möchte gerne im Sommer bauen“, sagte der Tiefbauamtsleiter. Für die gesamte Baumaßnahme – beide Straßen und der Verbindungsweg – wird eine Bauzeit von einem halben Jahr veranschlagt. Anfang 2025 könnten die Arbeiten folglich fertig sein.

Blick in den Kleinen Birkenweg. Ein Schachtdeckel ragt hervor. Foto: Konstantin Kraft

In den nächsten Jahren sollen dann sukzessive die weiteren Straßen im Neubaugebiet folgen. Die Grundstücke sollen während der Bauarbeiten bis auf Ausnahmen (beispielsweise beim Asphalteinbau) mit dem Pkw erreichbar bleiben.

Was bei den Anwohnern allerdings mehrfach für Unmut und verärgerte Nachfragen sorgte, ist der Umstand, dass sie an den Baukosten beteiligt werden sollen.

Und das, obwohl es in Sachsen-Anhalt seit 2020 keine Straßenausbaubeiträge mehr gibt und sie beim Kauf ihrer Grundstücke am Kirschberg nach eigener Aussage bereits eine Abgabe für den Straßenbau an den Verkäufer geleistet hätten. „Ich fühle mich so, als ob man mir in die Tasche greift, wo das nicht sein müsste. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl“, sagte ein Anwohner.

Anwohner in Magdeburg an Baukosten beteiligt: Nur ein Teil der Baukosten

Bei den Bauarbeiten handele es sich um eine Erschließungsleistung, keinen klassischen Straßenausbau. Die entsprechende Satzung sieht eine Beteiligung der Anlieger vor. „Sie haben das Glück, dass sie die Hauptkosten nicht zu tragen haben“, meinte Thorsten Gebhardt.

Am Ende der Straßen soll jeweils ein Wendehammer ausgebaut werden. Foto: Konstantin Kraft

So würde nur der Bau der Wendehämmer für die Kostenbeteiligung herangezogen. Konkret: Im Akazienweg würden für jeden Grundstückseigentümer genau 1.868 Euro anfallen, so die aktuelle Berechnung. Im Kleinen Birkenweg sind es 1.790 Euro pro Parzelle.

Auf den Ausbau der Wendehämmer könne nicht verzichtet werden, so Gebhardt auf Nachfrage einer Anwohnerin. Ab einer Länge von 50 Metern müssten öffentliche Straßen eine solche Wendemöglichkeit – allen voran für Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge – vorhalten.