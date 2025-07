In Magdeburg steht wieder ein Traditionsgeschäft vor dem Aus. Nach 30 Jahren schließt das Blumengeschäft von Cordula Weißenborn. Was sie dazu bewegt hat und wann sie die Türen zum letzten Mal öffnet.

Cordula Weißenborn schließt nach 30 Jahren ihren Blumenladen in Magdeburg.

Magdeburg. - Noch stehen reichlich Blumen und Pflanzen in dem Blumengeschäft an der Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg. Jedoch nicht mehr lange. Nach 30 Jahren schließt das Traditionsgeschäft.