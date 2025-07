Was braucht ein Kaninchen wirklich? Und warum schadet ein Spiegel im Vogelkäfig? Beim Ferienprogramm „Haustierführerschein“ im Zoo Magdeburg lernen Kinder spielerisch, wie man Tiere richtig hält – mit echten Aufgaben, kleinen Aha-Momenten und einem eigenen Führerschein am Ende.

In Zoo Magdeburger können Kinder in den Ferien einen Haustierführerschein machen und so spielerisch erfahren, welche Verantwortung ein Haustier mit sich bringt - vom Umgang mit Kaninchen bis zur Pflege exotischer Schnecken.

Magdeburg. - Kaninchen streicheln, Futter abwiegen, Gehege sauber machen – und ganz nebenbei lernen, was artgerechte Tierhaltung wirklich bedeutet: Im Rahmen des Ferienprogramms des Zoos Magdeburg können Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren ihren „Haustierführerschein“ ablegen. In drei spannenden Stunden erfahren sie spielerisch, welche Verantwortung ein Haustier mit sich bringt - vom Umgang mit Kaninchen bis zur Pflege exotischer Schnecken. Volksstimme-Reporterin Karolin Aertel sprach darüber mit Magdeburgs Zoopädagogen Stephan Worm.

Herr Worm, was steckt hinter dem Begriff „Haustierführerschein“?Die Kinder lernen auf spielerische Art, was es bedeutet, ein Tier zu halten – und zwar artgerecht. Sie übernehmen kleine Aufgaben, sammeln für jedes Thema einen Stempel in ihren Pass und bekommen am Ende ihren persönlichen „Haustierführerschein“. Der steht symbolisch dafür, dass sie wissen, worauf es bei Haltung, Pflege und Verantwortung ankommt.

Welche Tiere begegnen ihnen dabei?Von klassischen Haustieren wie Kaninchen oder Wellensittichen bis hin zu etwas außergewöhnlicheren wie der afrikanischen Riesenschnecke ist alles dabei. Die Kinder dürfen zum Beispiel Gehege ausmisten, Futter vorbereiten oder beim Bürsten helfen. Dabei merken sie ganz schnell: So ein Haustier bringt nicht nur Kuscheleinheiten, sondern auch Arbeit mit sich.

Magdeburgs Zoopädagoge Stephan Worm möchte Kindern Verantwortung für Tiere vermitteln. Foto: Zoo Magdeburg

Gibt es Aha-Momente, die besonders hängenbleiben? Oh ja. Viele glauben zum Beispiel, man könne ein Kaninchen einfach im Nacken hochheben – das ist aber gar nicht artgerecht. Oder sie erfahren, dass ein Spiegel im Vogelkäfig mehr schadet als nützt. Diese kleinen Aha-Erlebnisse bleiben den Kindern im Kopf und sorgen oft für echtes Umdenken.

Wann findest das Ferienprogramm Haustierführerschein statt und wie ist es organisiert? Der Haustierführerschein findet am 5. und 7. August 2025, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr, im Zoo Magdeburg statt. Treffpunkt ist der Haupteingang an der Zoowelle. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 8 Jahren, die Teilnahme kostet 19 Euro pro Kind. Tickets sind über die Website des Zoos erhältlich. Im Moment sind wir fast ausgebucht und es gibt nur noch wenige freie Plätze. Aber wir freuen uns natürlich riesig über das große Interesse. Das zeigt uns: Viele Kinder – und auch Eltern – wollen sich ernsthaft mit dem Thema Haustiere auseinandersetzen.