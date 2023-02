In Magdeburg-Nord soll ein neues Wohnquartier mit 270 Wohnungen entstehen. Zwei Unternehmen wollen das Projekt gemeinsam entwickeln. Das sind ihre Ideen.

Neues Wohnquartier: Wobau und MWG planen 270 Wohnungen in Magdeburg-Nord

So könnte das neue Wohnquartier in Magdeburg-Nord aussehen.

Magdeburg - 50 Jahre Grundsteinlegung für das Wohngebiet Nord wird 2023 in den Stadtteilen Neustädter See und Kannenstieg gefeiert. Damals wurde viel Wohnraum für den wachsenden Industriestandort Magdeburg gebraucht. Zehntausende Wohnungen wurden in Plattenbauweise hochgezogen.