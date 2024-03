Statt Anthurie, Ficus und Yucca-Palme könnten in deutschen Wohnzimmern bald Lärchen, Zedern und Maulbeerbäume wachsen. Eine Magdeburger Firma will auf diese Weise dem Baumsterben entgegentreten.

Bäume in der Wohnung: Magdeburger Projekt will Wälder retten

Magdeburg - Es ist der 18. Januar 2018: Orkantief Friederike fegt über Deutschland, Menschen sterben – auch in Sachsen-Anhalt, Bäume knicken um wie Streichhölzer. An den Tagen danach wird vor allem in den Wäldern klar, was der Sturm angerichtet hat. In diesem Moment wurde die Idee für das neue Projekt geboren.