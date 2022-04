Natur Bäume in Magdeburg: Dieser Stadtteil möchte über sein Grün mitbestimmen

Welche Bäume und andere Grünpflanzen sollen im Dorf künftig gepflanzt werden? Bei dieser Frage will ein Ortsrat in Magdeburg künftig mitreden. In enger Abstimmung mit dem Stadtgartenbetrieb.