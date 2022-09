Bäume in Magdeburg: Fällungen am Neustädter See ärgern die Anwohner

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben an der Endhaltestelle Neustädter See zahlreiche Bäume gefällt. Das sorgt für Ärger bei den Anwohnern im Stadtteil.

An der Wendeschleife der Straßenbahn im Magdeburger Stadtteil Neustädter See wurden Bäume gefällt.

Magdeburg - Im Juli 2022 rückten die Holzfäller an der Wendeschleife am Neustädter See an. Das kleine Wäldchen, das dort im Inneren des Schienenkreises im Lauf der Jahre herangewachsen war, wurde bis auf wenige Ausnahmen komplett entfernt. Der Anblick bewegt viele Anwohner im Stadtteil.