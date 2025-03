Natur und Elbe Baumfällungen in Magdeburg: Wurde hier ein Nistplatz abgesägt?

Nahe dem Elberadweg in Magdeburg haben zuletzt umfangreiche Baumfällarbeiten stattgefunden. Dabei scheint auch eine Heimstätte für Vögel in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Das sorgt für Kritik. Was die Stadtverwaltung sagt.