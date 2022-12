Baustelle in Magdeburg-Rothensee: So geht es am August-Bebel-Damm weiter

Die Gleisbauarbeiten auf dem August-Bebel-Damm in Magdeburg gehen voran. Was aktuell auf der Baustelle passiert und wie es 2023 weitergeht.

Die Gleisbauarbeiten in Magdeburg-Rothensee.

Magdeburg - Seit Mai 2021 laufen die Gleisbauarbeiten auf dem August-Bebel-Damm in Rothensee. Von der Grundschule aus arbeiten sich die Bautrupps in Richtung Norden vor. Sie bauen die Schienen im Nachgang der Hochwasserkatastrophe von 2013 komplett neu und legen Fahrbahnen sowie Geh- und Radwege an.