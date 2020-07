Die Lübecker Straße in Magdeburg wird an zwei Wochenenden jeweils in einer Richtung voll gesperrt. Symbolbild: Martin Rieß

In Magdeburg wird die Lübecker Straße für zwei Wochenenden gesperrt. Die Straßensperrung wurde von der Deutschen Bahn beantragt.

Magdeburg l Die Lübecker Straße in Magdeburg wird ab Sonnabend für das gesamte Wochenende stadtauswärts - in Richtung Barleben - gesperrt. Die Sperrung ist wegen Baugrunduntersuchungen der Deutschen Bahn, die am Wochenende vorgenommen werden, notwendig. Die Straßensperrung beschränkt sich auf den Bereich der Eisenbahnbrücke, wie Michael Reif, Sprecher der Stadtverwaltung, mitteilte.

Umleitungen wurden von der Stadtverwaltung für Pkw über die Gröperstraße und Laaßstraße eingerichtet. Lkw werden über die Sieverstortraße, Hafenstraße und Saalestraße umgeleitet.

Weitere Sperrung erforderlich

Am darauf folgenden Wochenende, also vom 1. bis zum 2. August 2020, kommt es abermals zur Sperrung der Lübecker Straße im Bereich der Eisenbahnbrücke. Dann wird die Fahrbahn in Richtung Universitätsplatz gesperrt. Auch hier sind Baugrunduntersuchungen der Deutschen Bahn geplant.

Die Umleitung soll an dem Wochenende über die Mittagstraße und den Magdeburger Ring erfolgen.

Was die Baugrunduntersuchungen erforderlich macht, wurde von der Deutschen Bahn noch nicht mitgeteilt.