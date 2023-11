Auf der Ringbrücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg sollen die Leitplanken ausgetauscht werden. Zur Einrichtung der Baustelle wird die Tangente in dem Bereich stundenweise voll gesperrt.

Magdeburg (vs) - Auf dem Magdeburger Ring in Höhe der Halberstädter Straße steht dem Auto-Verkehr in Fahrtrichtung Süden von Samstag, 4. November 2023, bis zum 22. Dezember 2023 nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund ist die Reparatur der Fahrzeugrückhaltesysteme auf der Brücke.

Baustelle in Magdeburg: Vollsperrung der Magdeburger Ringbrücke für Bauarbeiten

Zum Aufbau der Betonleitwand müssen am Freitag, 3. November 2023, gegen 22 Uhr bis zum Samstag gegen 5 Uhr beide Fahrspuren in Richtung Süden voll gesperrt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Umleitung erfolgt über die Halberstädter Straße.

Fertig gestellt werden noch in dieser Woche die Kanalreparaturarbeiten der SWM in der Alexander-Puschkin-Straße. Die Sperrung wird im Verlauf des Freitags, 3. November 2023, beräumt.

Ebenfalls fertig gestellt und bis Freitag beräumt, ist der Fußweg am nördlichen Willy-Brandt-Platz. Es handelt sich um den Bereich vor der ehemaligen McDonalds-Filiale bis zur ersten Eisenbahnbrücke der Ernst-Reuter-Allee (Gleis 1). Die Freigabe des kompletten Fußweges unterhalb der Bahnbrücken ist noch bis Ende des Jahres vorgesehen.