Fahrbahn fertig, Spuren markiert: Warum der Magdeburger Tunnel trotzdem erst 2023 fertig wird

Magdeburg - Stille ist in den Röhren des Tunnels am Hauptbahnhof in Magdeburg eingekehrt: Bestimmten vor einigen Wochen noch lärmende Baumaschinen das Bild, erstrecken sich jetzt zwischen den Tunnelportalen an der Otto-von-Guericke-Straße und dem Damaschkeplatz noch ungenutzte Fahrbahnen. Die Fahrbahnoberfläche ist mit Markierungen versehen, scheint nur auf die ersten Autos zu warten. Doch bis die ersten Räder über sie rollen werden, wird es noch Monate dauern. Christian Fuß betreut das 200-Millionen-Euro-Projekt von Seiten der Magdeburger Stadtverwaltung und erläutert, warum es noch dauern wird, bis die Strecke zwischen Stadtfeld-Ost und der Innenstadt für den Verkehr freigegeben ist.