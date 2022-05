Verkehr Baustellen in Magdeburg: Sperrung in Pechauer Straße bleibt bis Weihnachten

Ab Montag, 30. Mai, kommt es in der Pechauer Straße zu einer mehrmonatigen Sperrung stadtauswärts. Hintergrund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an einem Mischwasserkanal in der Straße.