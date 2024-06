Noch bestimmen Handwerker das Bild in der Halle am Rande des Magdeburger Stadtparks. Doch in wenigen Wochen geht die Hyparschale in Betrieb.

Über den Köpfen der Menschen spannt sich in der Hyparschale ein Kreuz aus Oberlichtern auf. In ihm treffen die vier hyperbolischen Paraboloiden – so wird die Art der für die Dachkonstruktion verwendeten zweifach gekrümmten Flächen genannt – zusammen, aus denen das Gesamtdach zusammengesetzt ist.

Magdeburg - Die Sanierung der denkmalgeschützten Hyparschale in Magdeburg steht kurz vor dem Abschluss. Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris wird das Gebäude am Donnerstag bei einer feierlichen Veranstaltung wiedereröffnen. Ab dem 1. Juli wird die modernisierte Veranstaltungshalle von der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg betrieben. Doch wozu braucht Magdeburg eigentlich eine neue Veranstaltungsstätte?

Oberbürgermeisterin Simone Borris ist zumindest vom Sinn und Erfolg des Sanierungsprojekts überzeugt: „Mit der Wiedereröffnung der Hyparschale haben die Magdeburger und ihre Gäste künftig einen modernen und einzigartigen Veranstaltungsort zur Verfügung“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Borris. Eine weitere Besonderheit ist die Wiedereröffnung der Lichtbänder, die zwischen den Schalen über Kreuz verlaufen. Dadurch entsteht im Innenraum eine einzigartige Lichtatmosphäre. Aus der ehemals dunklen Hyparschale ist ein offener, lichtdurchfluteter Veranstaltungsort geworden, der durch Licht, Transparenz und ein abgestimmtes Farbkonzept besticht.

Hinter dem Foyer im Hintergrund beginnt die Hauptfläche der Halle. Foto: Martin Rieß

Welche Räume bietet die Magdeburger Hyparschale?

Der Innenraum wurde nach den Plänen des Architekturbüros von Gerkan, Marg und Partner (gmp) saniert und modernisiert. Nach der Entkernung und dem Einbau einer wasserundurchlässigen Bodenwanne entstanden im Inneren vier 15 mal 15 Meter große Funktions-Kuben in jeder Ecke. Diese Raumeinbauten verfügen über drei Ebenen, die durch Brücken in den Galerieebenen verbunden sind. Die flexibel nutzbare Struktur ermöglicht zusammenschaltbare Räume für kleinere Veranstaltungen, Seminare, Ausstellungen und Gastronomie, die den großen Veranstaltungssaal in der Mitte der Halle umgeben. Bis zu 500 Personen finden in der multifunktionalen Veranstaltungshalle Platz.

Blick in den Cateringbereich. Foto: Martin Rieß

Stephan Schütz ist einer der geschäftsführenden Gesellschafter bei gmp und er sagt: „Das Meisterwerk Müthers ist, dass es sich nicht nur um eine einzelne, sondern um vier Schalen handelt, die zusammengefügt sind.“ Dieses besondere Raumgefühl in Einklang zu bringen mit den Aufgaben, die die Hyparschale künftig erfüllen soll – das sieht er neben der Rettung des Dachs mit Carbon-Beton als besondere Herausforderung.

Über einen Lift, aber auch über eine Treppe erreicht man die obere Etage. Foto: Martin Rieß

Die Freilegung der Oberlichter in Form des Lichtkreuzes sieht er nicht allein als räumlichen Reiz für die Besucher, er verspricht sich dank des zusätzlichen Tageslichts bis tief in die Halle einen ganz praktischen, nützlichen Effekt.

Was macht die Magdeburger Hyparschale attraktiv?

Die Lösung sind also die vier Kuben. In zwei von ihnen befinden sich die Seminarräume. In einem dritten Kubus ist ein Cateringbereich untergebracht, über den die gastronomische Versorgung von Veranstaltungsteilnehmern sichergestellt werden kann. Der vierte Kubus ist mit Garderobe, einem Sanitärbereich und dem Aufzug zur oberen Ebene ausgebaut.

Wenn Veranstalter es wünschen, kann der Blick ins Freie durch einen Sichtschutz eingeschränkt werden. Ansonsten aber besticht die Hyparschale nach der Neugestaltung mit durchsichtigem Glas auch durch den freien Blick in die Landschaft. Aufgrund ihrer Konstruktion – salopp gesagt besteht sie im Wesentlichen aus einem Dach und vielen Fenstern – verfügt sie nämlich über kaum Außenwände, an ihrer statt sind die raumhohen Fensterfronten prägend. Noch geben sie den Blick auf Bauarbeiten im Umfeld frei, aber dahinter schon beginnt das üppige Grün der Elbaue. Das ist jetzt im Frühjahr eindrucksvoll, diese Aussicht wird aber auch bei buntem Herbstlaub oder einem verschneiten Stadtpark im Winter kaum weniger reizvoll ausfallen.

Moderne Technik verbirgt sich in den Zwischengeschossen. Foto: Martin Rieß

Ab dem 1. Juli wird die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGM) die Hyparschale betreiben. Im Gespräch mit der Volksstimme sagt MVGM-Geschäftsführer Steffen Schüller: „Wir haben im Vorfeld genau analysiert, worin die Chancen für die Hyparschale bestehen.“ Und die liegen eben nicht in weiteren großen Sälen, wie sie mit Johanniskirche, Stadthalle und den Messehallen bereits verfügbar sind. Vielmehr, so Steffen Schüller, geht es darum, etwas für Tagungen und Kongresse mit bis zu 300 Teilnehmern anzubieten. Für diesen Markt waren die Angebote der MVGM bislang überschaubar.

Genutzt werden können auch zwei Seminarräume. Foto: Martin Rieß

Gerade auch im Zusammenspiel mit der in Sanierung befindlichen Stadthalle könne die Hyparschale für große Veranstaltungen zusätzliche Räume bieten. Mit der Eventplaza, die anstelle der früheren Parkplätze zwischen Stadthalle und dem Müther-Bau angelegt wird, ergeben sich weitere interessante Nutzungsmöglichkeiten für das gesamte Ensemble.

Akustiktests haben indes inzwischen die Prognose bestätigt: In dem Haus Konzerte auszurichten, dürfte sich als schwierig erweisen. Allenfalls wenn die Musiker von der oberen Ebene hinab in den Zuschauerraum spielen, könnten Zuhörer die Darbietung von allen Plätzen genießen.

Vor dem Gebäude wurden neue Gehwegplatten verlegt. Foto: Martin Rieß

Was könnte die Chancen der Magdeburger Hyparschale verbessern?

Doch wissen die potenziellen Veranstalter die Vorzüge der Magdeburger Hyparschale überhaupt zu schätzen? Das Interesse ist da, so der MVGM-Geschäftsführer. Noch größer wäre es wohl mit einem ICE-Anschluss für Magdeburg, eine dichtere direkte Verbindung mit dem öffentlichen Personennahverkehr zum Hauptbahnhof und mit einem Hotel in der Nähe.