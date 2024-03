Der wichtige Regionalwettbewerb der World Robot Olympiad für Nachwuchstalente ist erstmals an der Uni Magdeburg. Darauf kommt es an.

Bei der Robo-Mission in Magdeburg zeigen junge Ingenieure, was sie können

Magdeburg/VS. - Tüfteln, Bauen, Programmieren – Roboterwettbewerbe bieten ein kreatives Spielfeld, auf dem Technikbegeisterte ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können und Talente entdeckt werden. Auch die 2004 ins Leben gerufene World Robot Olympiad will junge Menschen zusammenbringen, um deren Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten zu fördern.

Fabian Schmidtchen, Mathematikingenieursstudent an der Uni Magdeburg, war mehrmals dabei. „Ich habe 2016 und 2017 teilgenommen. Ein Freund und Teamkollege hatte bereits Erfahrung dort und suchte neue Teammitglieder. Aufgrund unserer erfolgreichen Teilnahme bei anderen Robotik Wettbewerben konnten wir uns sogar in beiden Jahren für das Weltfinale in Costa Rica und in Thailand qualifizieren“, erinnert sich der 23-Jährige.

Magdeburger Student war Juror in Panama

„Als ich aufgrund meines Alters nicht mehr teilnehmen durfte, wollte ich trotzdem das tolle Umfeld nicht verlassen. Daher habe ich mich entschieden, als Juror und hinter den Kulissen im Livestream und in der Technik bei größeren Events zu unterstützen. Letztes Jahr bin ich als Juror sogar nach Panama auf das Weltfinale gereist“, erzählt Fabian Schmidtchen.

In Deutschland, sagt Schmidtchen, gibt es mehr als 50 Regionalwettbewerbe, bisher jedoch keinen einzigen in Sachsen-Anhalt. Und genau das ändert sich mit der diesjährigen Veranstaltung an der Uni Magdeburg.

RoboMission startet am 27. April in Magdeburg

Nachwuchsingenieure im Alter von 8 bis 19 Jahren können bei dem Regionalwettbewerb am 27. April an der Uni Magdeburg mitmachen. Dazu wird es auch eine Kategorie „RoboMission Junior“ für Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren geben.

„Die Teams haben die Möglichkeit, sich für das Deutschlandfinale in Passau zu qualifizieren. Aktuell sind fünf Startplätze pro Kategorie ausgeschrieben“, erklärt Fabian Schmidtchen, der in diesem Jahr als Regionalpartner den Wettbewerb mitbetreut. Er arbeitet bei der Organisation eng mit dem Lehrstuhl für Mehrkörperdynamik der Uni Magdeburg als Austragungsort zusammen. Anmeldungen sind noch bis zum 22. März möglich.

Aufgaben für die World Robot Olympiad online

Die Aufgaben sind zur optimalen Vorbereitung schon jetzt online einzusehen. Nach der Anmeldung geht es für die Teams dann in die heiße Phase des Tüftelns und Bastelns. „Viele Teams treffen sich mindestens einmal pro Woche, um gemeinsam zu arbeiten, ob in den eigenen vier Wänden oder im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften in der Schule. Am Wettbewerbstag bringen die Teams ihre Programmierung mit und passen sie vor Ort an die Überraschungsaufgabe an.

Auch der Roboter wurde zu Hause schon konstruiert und gebaut, muss jedoch am Wettbewerbstag nochmal aus Einzelteilen zusammengebaut werden“, erklärt Fabian Schmidtchen. Er ermutigt alle technikbegeisterten Schülerinnen und Schüler, sich bei der World Robot Olympiad anzumelden. „Es ist eine fantastische Möglichkeit, an der Uni Magdeburg wertvolle und schöne Erfahrungen in diesem Bildungsprogramm zu sammeln und Programmiertalenten eine Bühne zu geben und sie zu fördern“, sagt er.