Beim Einkommen gilt: Reiches Land und armes Magdeburg

Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt hat die Einkommen thematisiert. Die Unterschiede sind groß. Wenig steht Menschen in Halle und Magdeburg zur Verfügung.

Der Blick in die Geldbörse fällt in Sachsen-Anhalt unterschiedlich aus: Während den Menschen in Halle und Magdeburg besonders wenig Einkommen zur Verfügung steht, liegen die im Landkreis Börde an der Spitze.

Magdeburg - Wie viel Einkommen steht den Menschen zur Verfügung? Anhand der vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellten Zahlen wird deutlich: Pro Kopf lagen die Zahlen der beiden Großstädte des Landes Ende 2019 deutlich unter denen der Landkreise und Dessau-Roßlaus. Die Unterschiede betrugen bis zu 3000 Euro im Jahr, wie der folgende Blick in die Daten zeigt.

Einkommen im Landkreis Börde 10,9 Prozent über dem Magdeburger Wert

Der Durchschnittsmagdeburger hatte ein verfügbares Jahreseinkommen von 19.692 Euro. Darunter lag nur Halle mit 18.572 Euro und damit 5,9 Prozent weniger als Magdeburg. Im Landesvergleich Spitzenreiter war hingegen der Landkreis Börde mit 21.830 Euro – 10,9 Prozent mehr als in Magdeburg.

Und auch die Menschen in anderen Landkreisen im Umfeld der Landeshauptstadt haben zum Teil deutlich höhrer Einkommen: Das Jerichower Land kommt mit 21.568 Euro im sachsen-anhalt-weiten Vergleich auf den dritten Platz und liegt 9,5 Prozent über dem Magdeburger Wert. Nicht so groß sind die Unterschiede im Vergleich zu den anderen Landkreisen. So kam Anhalt-Bitterfeld auf 20.729 Euro und damit 5,3 Prozent mehr als Magdeburg und der Salzlandkreis auf 20.133 Euro und damit 2,2 Prozent mehr als Magdeburg.

Verteilung des vergügbaren Einkommens in Sachsen-Anhalt. Quelle: Statistisches Landesamt, Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

Arbeitslosenquote, Ausbildung und Eigenheime spielen eine Rolle

Für die Einkommen spielt eine Rolle, wie viele Menschen Arbeit haben: Arbeitslosigkeit drückt also das Durchschnittseinkommen. Daneben verdienen Menschen in Studium und Ausbildung weniger, so dass große Universitätsstädte schlechter abschneiden. Zudem schlägt zu Buche, dass Menschen mit hohem Einkommen sich gern im Speckgürtel der Stadt niederlassen, da hier oft die Eigenheime weniger kosten.

Der Blick in die Zahlen des Statistischen Landesamts zeigt auch, dass in allen Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2019 die verfügbaren Einkommen gestiegen waren. Doch auch hier lagen die beiden Großstädte am Ende: Halle bei 3,1 und Magdeburg bei 3,2 Prozent. Spitzenreiter war hier mit 5,0 Prozent der Altmarkkreis Salzwedel, wo das Durchschnittseinkommen 2019 bei 21.136 Euro lag.