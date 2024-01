Zum 32. Mal wählte die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2023. Nachfolgend die Laudatio auf die sechste Siegerin, gehalten von Redakteurin Jana Heute auf der Gala für die Kandidaten im Alten Theater.

Guten Abend, meine Damen und Herren! Es ist mir eine Ehre und Freude, heute Abend Jeannette Böhm würdigen zu dürfen. Sie ist Leiterin der Beratungs- und Betreuungsstätte der Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt in Diesdorf und Mitbegründerin vom Demenznetz Magdeburg.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Früher stand sie, die Lehrerin, vor der Klasse – souverän unterrichtete sie Generationen von Schülern … wies ihnen den Weg ins Leben. Oder er: Er meisterte seinen Job als Ingenieur im Großbetrieb. Viele blickten zu ihm auf ...

Was passiert nur mit ihnen? Plötzlich wollen die leichtesten Dinge nicht mehr gelingen. Wird das Vergessen immer schlimmer, das Sich-nicht-mehr-Orientieren-Können selbst im vertrauten Umfeld. Sie, die einst stolze Lehrerin, blickt ihren eigenen Mann wie einen Fremden an ...

Schwer zu begreifen …Diagnose Demenz: Es ist die unheilvolle Krankheit, der unnatürlich schnelle geistige Abbau, für den es noch immer keine Heilung gibt.

Damit muss man als Angehöriger umgehen lernen, insbesondere dann, wenn man sich entschließt, das an Demenz leidende Familienmitglied zu Hause zu pflegen.

Eine riesige Herausforderung!

Zum Glück gibt es Menschen wie Jeannette Böhm von der Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Betroffenen und Angehörigen beizustehen. „Wir haben meine Oma jahrelang zu Hause gepflegt. Ich weiß, was das bedeutet“, sagt Jeannette Böhm.

Ein Team von Helfern

Sie gehört zu den Gründerinnen des Demenznetzes Magdeburg, wo sich Einrichtungen und Fachkräfte ehrenamtlich engagieren, um betroffenen Familien ganz praktisch Informationen und Hilfe zukommen zu lassen.

Ein Demenzwegweiser ist so schon entstanden.

Zum Welt-Alzheimertag organisiert das Netzwerk zudem jedes Jahr eine besondere Veranstaltung in Magdeburg, die das so wichtige Thema in den öffentlichen Fokus rückt.

Und dann ist da das frühere Pfarrhaus in Diesdorf mit dem wunderschönen großen Garten – die Beratungs- und Betreuungsstätte der Alzheimer Gesellschaft. Sie ist für viele Alzheimer-Patienten zu einem zweiten Zuhause geworden. In liebevoll-familiärer Atmosphäre werden die Tagesgäste bestens betreut und gefördert.

Ein ganz großer Halt ist auch hier das Ehrenamt. Jeannette Böhm als Leiterin und Diana Bamme-Kraushaar als ihre Vertreterin können auf die tatkräftige Hilfe von fast 20 ehrenamtlichen Helfern bauen.

Das Bienenprojekt bei der Alzheimer Gesellschaft in Magdeburg-Diesdorf kommt bei den Kindern der benachbarten Kita wie auch den Tagesgästen der Betreuungsstätte richtig gut an. Foto: Lena Bellon

So sind viele tolle Projekte möglich: die täglichen Spaziergänge, das Strickstübchen, das Theaterprojekt im Sommer, das Bienenprojekt mit den Kindern der benachbarten Kita Marien-Stift, der Austausch der Angehörigen in der Selbsthilfegruppe und die gemeinsame mehrtägige Fahrt im Sommer nach Arendsee ...

In den besten Händen

Alles aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Unsere Leser haben erkannt, wie wertvoll Ihre Arbeit ist, liebe Jeannette Böhm, und haben Sie zu Recht zu einem unserer Magdeburger des Jahres 2023 gekürt.

Es ist ein Dank an Sie und all die Helfer an Ihrer Seite. Viel Kraft weiterhin für diese anspruchsvolle Aufgabe! Viele Angehörige wissen ihre Liebsten bei Ihnen in den besten Händen … das nimmt der Krankheit ein Stück ihres Schreckens. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch!