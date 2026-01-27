Thema sind Investitionen in das Gelände auf dem Werder, um eine längere Laufzeit und die Frage, ob die Stadtverwaltung ganz andere Pläne hat.

Auch wenn derzeit der Circus Paul Busch mit dem Magdeburger Weihnachtscircus dort gastiert: Namensgebend für den Messeplatz am Kleinen Stadtmarsch sind die Herbst- und die Frühjahrsmesse.

Magdeburg. - Die Zukunft des traditionsreichen Messeplatzes „Max Wille“ in Magdeburg bleibt ein sensibles Thema zwischen Recht, Politik und praktischer Nutzung. In einer Stellungnahme hat die Magdeburger Stadtverwaltung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion reagiert und dabei deutlich gemacht, wie eng der rechtliche Rahmen für Veränderungen am bestehenden Nutzungsvertrag gesteckt ist. Worum geht es hier?