Crossart-Tanzkunst Beliebtes Tanztheater kommt erneut in den Turmpark in Magdeburg

Nach ihrem beliebten Stück „deep flow behind“ ist das Tanztheater Crossart-Tanzkunst zurück im H2O-Turmpark in Alt-Salbke in Magdeburg. Was Interessierte bei einem kommenden Workshop alles erleben können.