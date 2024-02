Magdeburg - Ein deutschlandweites Bahnhofsranking hat ein Onlineportal jetzt veröffentlicht. Die Plattform brachte eine Analyse der Bewertungen zu 797 Bahnhöfen und Bahnhalts in Deutschlands 50 größten Städten heraus. Wie Magdeburg dabei abschneidet.

Für das Beliebtheits-Ranking hatte das Portal „OnlineCasinosDeutschland.com“ 144.561 Online-Bewertungen ausgewertet. Das Fazit für Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt laut dem Portal: Die Magdeburger scheinen mit ihren Bahnhöfen vor Ort unzufrieden zu sein. Im Schnitt werden die zwölf Nah- und Fernverkehrsbahnhöfe beziehungsweise Halts der Deutschen Bahn in Magdeburg gerade einmal mit 3,42 von 5 möglichen Sternen bewertet. Dieser Wert liegt deutlich unter dem deutschlandweiten Durchschnittswert in Höhe von 3,76 Sternen.

Magdeburg schneide unter allen Städten aus den neuen Bundesländern am schlechtesten ab. Insgesamt wurden die Bahnhöfe in Leipzig (4,35 Sterne) am besten bewertet. Schlusslicht der bundesweiten Rangliste ist Mönchengladbach (2,61 Sterne). Der beliebteste Bahnhof in Magdeburg sei der Bahnhalt Beyendorf (4,5 Sterne). Am schlechtesten wird der Halt Sudenburg (1 Stern) bewertet, wobei dieser bislang lediglich eine Bewertung erhalten hat und deshalb auch nicht im Einzel-Ranking der am negativsten bewerteten Bahnhöfe Deutschlands berücksichtigt wurde, heißt es in der Analyse des Portals. Der Hauptbahnhof liegt mit 3,7 Sternen knapp am Bundesdurchschnitt und landete im Magdeburg-Vergleich auf Rang vier.

Magdeburgs Bahnhöfe: Nicht jede Bewertung hat etwas mit der Station zu tun

Schaut man sich die Bewertungen der einzelnen Stationen in der Landeshauptstadt genauer an, dann muss man die Analyse des Portals allerdings ein Stück weit einschränken. Denn nicht alle Bewertungen, die dort bei den einzelnen Bahnhöfen abgegeben worden sind – ganz gleich ob positiv oder negativ – beschäftigt sich tatsächlich mit dem Zustand der jeweiligen Station. In einigen Fällen werden Verspätungen von Zügen bemängelt oder der Besuch der Stadt allgemein bewertet. Außerdem ist die Anzahl der Bewertungen sehr unterschiedlich, reicht von 734 (Hauptbahnhof) bis hin zu ein oder zwei Bewertungen (Sudenburg und Rothensee sowie Beyendorf) und sind somit unterschiedlich aussagekräftig beziehungsweise fundiert.

Die Deutsche Bahn wies auf Nachfrage mit Blick auf die von ihr betriebenen Stationen auf zum Teil laufende Sanierungsarbeiten in Magdeburg hin, wie beispielsweise im und am Hauptbahnhof oder im Eichenweiler.

Über ein Revitalisierungsprogramm für Empfangsgebäude in Sachsen-Anhalt werde zudem sukzessive weiter an einer Verbesserung von Bahnhöfe gearbeitet, hieß es.