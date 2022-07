Benefizwochenende für den abgebrannten Strand-Imbiss am Barleber See in Magdeburg

Unterstützung für den abgebrannten Strand-Imbiss am Barleber See in Magdeburg: Freunde und Nachbarn der Kiosk-Betreiberin haben für das Wochenende ein Kinderfest und eine Party organisiert, um die „Beach-Box“ wieder aufbauen zu können.

Der Tag nach der Brandnacht: Brandursachenermittler der Polizei untersuchen den Strandbad-Kiosk"Beach Box" am Barleber See in Magdeburg. Ein technischer Defekt hatte das Feuer ausgelöst.

Magdeburg/Barleber See. - Die Spuren der Brandnacht vom 15. Mai sind auch noch Monate nach dem Unglück zu sehen. Betreiberin Melanie Röhl hat mit der Unterstützung vieler Freunde versucht zu kaschieren, was zu kaschieren ist. Doch die Beach-Box wie sie einmal war, wird es so nicht mehr geben können. Ein Feuer, ausgelöst durch einen technischen Defekt, so haben es die Brandursachenermittler der Polizei herausgefunden, hat zu großen Schaden angerichtet. Es brach in der Nacht zum Saisonbeginn aus und zerstörte das Innere.