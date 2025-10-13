Seit dem tödlichen Unfall auf der B1 ist die Verkehrssicherheit Thema im Magdeburger Stadtrat. Die Fraktionen machen nun erneut Druck - mit konkreten Vorschlägen.

Berliner Chaussee in Magdeburg soll sicherer für Fußgänger und Radfahrer werden

Der Fuß- und Radweg auf der südlichen Seite der Berliner Chaussee Magdeburg ist baulich nicht von der Fahrbahn getrennt. Das birgt Gefahren.

Magdeburg. - Seit dem tragischen Tod eines Jungen bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Chaussee in Magdeburg vor gut zweieinhalb Jahren wurde viel über die Verkehrssicherheit in dem Bereich diskutiert. Ziemlich schnell wurde das Tempolimit von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert. Doch Gefahren lauern weiterhin - auch für Fußgänger und Radfahrer. Hier soll sich etwas ändern.