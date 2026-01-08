In Hamburg müssen am Wochenende wegen des Wetters Beerdigungen abgesagt werden. Auch in Magdeburg kündigt sich Frost und Schnee an. Wie bereitet sich die Stadt darauf vor und sind Beerdigungen so überhaupt möglich?

Auf dem Neustädter Friedhof sind die Wege geräumt, sodass Besucher sicherer zur Grabstelle kommen können.

Magdeburg. - Kälte, Frost und Schnee wird Magdeburg in den kommenden Tagen fest im Griff haben. Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sind längst nichts Alltägliches mehr und beeinflussen vor allem die Arbeits- und Lebensbereiche, die sich unter freiem Himmel abspielen. So zum Beispiel Bestattungen - schließlich macht der Tod vor schlechtem Wetter keinen Halt. Wie funktionieren Beerdigungen, wenn der Boden gefroren ist?