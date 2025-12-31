In kurzen Video-Interviews haben Magdeburger Stadträte der Stadt Schulnoten verteilt. Dabei ging es unter anderem um die maroden Ringbrücken, die Intel-Absage und die wirtschaftliche Lage.

Magdeburg. - Wie gut lebt es sich in Magdeburg? Wie ist es um die Wirtschaft, die Brücken und den Eulenberg bestellt? Im etwas anderen Jahresendinterview mit den Parteien im Stadtrat haben wir Fragen gestellt, die mit Schulnoten beantwortet wurden. Wo die Stadt eine Musterschülerin ist und wo sie nachsitzen sollte.