Das städtische Pflegeunternehmen gibt die Rund-um-die-Uhr-Versorgung in seinem Betreuten Wohnen im Domviertel ab April auf. Das hat Konsequenzen für die Bewohner. Angehörige machen sich Sorgen. So geht es nun weiter.

In der Betreuten Wohngemeinschaft wusste Manuela Kanneberger ihre Mutter Adelheid Hermann bisher immer in guten Händen. Ihr Zimmer ist barrierefrei und gemütlich. Doch die WuP stellt die Rund-um-die-Uhr-Betreuung zum April ein.

Magdeburg. - So lange wie möglich selbstbestimmt leben, aber immer die Gewissheit haben, dass schnelle Hilfe vor Ort ist: Das Konzept der Betreuten Wohngemeinschaften, die die Wohnen und Pflegen Magdeburg (WuP) seit gut eineinhalb Jahren im Domviertel anbietet, kommt an. Doch die Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch ausgebildetes Pflegepersonal soll zum April eingestellt werden. Angehörige sind in Sorge.