Am Neustädter See wurde das 50-jährige Bestehen des Strandbads mit einem bunten Festwochenende gefeiert. Zahlreiche Aktionen lockten Hunderte Besucher an den beliebten Badesee.

Magdeburg. - Sonnenschein, Musik und lachende Gesichter: Am Wochenende wurde am Neustädter See nicht nur geplanscht, sondern auch gefeiert. Vor genau 50 Jahren öffnete das Strandbad in Magdeburg-Nord seine Tore. Zum runden Jubiläum luden Strandparx, der Bürgerverein Nord, die GWA Neustädter See und das Stadtteilmanagement des IB zu einem Festwochenende ein. Besonders am Sonntag, als der Eintritt frei war, strömten Hunderte Besucher an den See. Fotos geben einen Einblick von diesem Tag.