Promis und TV Bisher mied sie die Öffentlichkeit - Warum die Mama der Tokio-Hotel-Zwillinge jetzt im TV zu sehen ist

Charlotte Trümper gibt in der neuen Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ Einblicke in das Leben als Mutter der Tokio-Hotel-Zwillinge. Warum sie sich jetzt in die Öffentlichkeit wagt, erzählt sie der Volksstimme.