Prominente hilft bei Aufklärung „Bitte redet“ – Edith Stehfest äußert sich zum grausamen Tod der 21-jährigen Magdeburgerin Emma

Die 21-jährige Magdeburgerin Emma wurde auf einem Rave in der Laußnitzer Heide getötet. Mehr als 200 Menschen tanzten in jener Nacht im Wald – doch bis heute schweigen sie. Jetzt richtet sich Edith Stehfest mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit: „Bitte redet.“