Gesundheit Blaualgen-Gefahr für badende Hunde in der Ehle-Umflut in Magdeburg?

Mehrere Hunde sollen nach einem Bad in der Ehle-Umflut in Magdeburg aufgrund von Blaualgenbefall im Wasser erkrankt sein. Ein Tier soll laut diesen Gerüchten sogar gestorben sein. Was das Magdeburger Rathaus dazu sagt.