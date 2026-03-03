Bei der Arbeitslosigkeit tut sich in Magdeburg derzeit nicht viel. Doch wie sieht es mit der sogenannten Unterbeschäftigung aus?

Blick auf Magdeburger Arbeitsmarkt: Ohne Arbeit und doch nicht arbeitslos

Nicht alle Menschen, die keine Arbeit haben, werden in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Magdeburg. - Auf den ersten Blick wirkt der Arbeitsmarkt in Magdeburg stabil. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Februar 2026 mit 12.292 Personen nahezu auf dem Niveau des Vormonats, die Arbeitslosenquote verharrte bei 9,5 Prozent. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Arbeitslosigkeit allein erzählt nicht die ganze Geschichte. Ein umfassenderes Bild liefert der Blick auf die sogenannte Unterbeschäftigung.