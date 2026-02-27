Frühlingshafte Signale vom Magdeburger Arbeitsmarkt und doch ein wenig Stillstand: Der Arbeitsmarkt zeigt sich im Februar widersprüchlich.

Jobs und Arbeitslose in Magdeburg: So stehen die Chancen auf eine Stelle

Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord hat ihren Sitz in Magdeburg.

Magdeburg. - Wer derzeit in Magdeburg Arbeit sucht oder um seinen Job bangt, bekommt widersprüchliche Signale. Einerseits bewegt sich im Vergleich zum Januar in Sachen Arbeitslosigkeit in Magdeburg wenig, andererseits gibt es erste Anzeichen dafür, dass der Frühling auch auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Stabil – aber noch nicht dynamisch: So beschreibt die Agentur für Arbeit die Lage im Februar. Und doch gibt es Bereiche, in denen Mitarbeiter gesucht werden.