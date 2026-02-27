weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Frühlingshafte Signale vom Magdeburger Arbeitsmarkt und doch ein wenig Stillstand: Der Arbeitsmarkt zeigt sich im Februar widersprüchlich.

Von Martin Rieß 27.02.2026, 10:15
Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord hat ihren Sitz in Magdeburg.
Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord hat ihren Sitz in Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Wer derzeit in Magdeburg Arbeit sucht oder um seinen Job bangt, bekommt widersprüchliche Signale. Einerseits bewegt sich im Vergleich zum Januar in Sachen Arbeitslosigkeit in Magdeburg wenig, andererseits gibt es erste Anzeichen dafür, dass der Frühling auch auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Stabil – aber noch nicht dynamisch: So beschreibt die Agentur für Arbeit die Lage im Februar. Und doch gibt es Bereiche, in denen Mitarbeiter gesucht werden.