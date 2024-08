In unserer Serie „Rein ins Rayonhaus“ werfen wir einen Blick in die für Magdeburg typischen Häuser aus der Zeit der Festungsstadt. Zum Auftakt öffnet Gerfried Kliems seine Türen an der Leipziger Straße 50.

Gerfried Kliems lehnt am Tresen in seinem Rayonhaus an der Leipziger Straße. Hier könnte ein Café oder Bistro entstehen.

Magdeburg. - Magdeburg war über Jahrhunderte Festungsstadt. Noch heute zeugen etliche Festungsanlagen davon. Ein besonderes Erbe aus dieser Zeit sind auch die Rayonhäuser. Ihre Zahl ist in den zurückliegenden Jahrzehnten zurückgegangen. Rund 45 soll es noch geben. In unserer Serie „Rein ins Rayonhaus“ werfen wir einen Blick hinter die Fachwerkfassaden. Zum Auftakt hat Gerfried Kliems seine Türen an der Leipziger Straße 50 geöffnet. Das Objekt ist nicht sein einziges Rayonhaus.

Das erste Objekt

„Ich wusste das damals gar nicht.“ Wenn Gerfried Kliems alte Fotos sieht, schmunzelt er. Heute würde er ein solches Abenteuer wahrscheinlich nicht mehr wagen. Gut 25 Jahre ist es her, dass er und seine Frau ein Fachwerkhaus an der Wielandstraße, das einer Ruine glich, gekauft haben. „Damals konnte man durch das Haus fast durchgucken“, blickt er zurück. Vom Begriff „Rayon“ hatte er seinerzeit noch nie etwas gehört. Doch plötzlich war die Neugier geweckt. Der heute 54-Jährige informierte sich, drang tiefer ein in die Stadthistorie. Das Puzzle setzte sich mehr und mehr zusammen. Und die Freude darüber, eines der geschichtsträchtigen Gebäude erworben zu haben, wuchs.

Das Rayonhaus an der Wielandstraße vor gut 25 Jahren – eine Ruine. Gerfried Kliems

Doch die Sanierung war alles andere als einfach. Fast die Hälfte der äußeren Fassade musste gewechselt werden. Um selbst viel Hand anlegen zu können, unterbrach Gerfried Kliems damals sein Zahnmedizinstudium direkt nach dem Physikum. Er besorgte sich im Ökozentrum Bücher über den Lehmbau. Und konnte bei der Sanierung auf die Hilfe von Freunden und Familie setzen. „Es musste viel abgerissen werden. Ohne die Hilfe hätten wir das so nicht geschafft. Finanziell war alles eng gestrickt, die Muskelhypothek war sehr hoch“, fasst er zusammen.

Das Rayonhaus heute – ein Schmuckstück. Fotos (2): gerfried Kliems

Die Statik sei durch das Fachwerk vorgegeben, das habe auch eine Zimmerei übernommen. Aber das Ausfüllen konnten die Bauherren allein stemmen. Außen Ziegel, innen Lehm: Das habe gut funktioniert. Gut zwei Jahre hat es gedauert, bis die junge Familie einziehen konnte. Da war aber zunächst nur das Untergeschoss des rund 90 Quadratmeter großen Hauses bezugsfertig. Der Innenausbau im oberen Geschoss sowie die Außenanlagen folgten sukzessive in den Jahren darauf. So avancierte das Rayonhaus an der Wielandstraße von einer Ruine zu einem Schmuckstück. Und zu einem Ort, an dem Gerfried Kliems sein Hobby zum Beruf machte. Der Zahnmedizin sagte er adé, entwarf stattdessen selbst Schmuck. Dafür baute er auf dem Grundstück eine Werkstatt. Ein Neubau. „Das ging richtig schnell“, blickt er zurück und schmunzelt. Seinem neu gegründeten Unternehmen gab er dann auch den Namen „Rayon“. Das habe gepasst, weil Rayon frei übersetzt ja so etwas wie „Ring“ bedeute, erklärt er.

Das zweite Objekt

Doch irgendwann wurde die Werkstatt in Stadtfeld-Ost für die Kurse zu klein, ein größeres Objekt musste her. Etwas anderes als ein Rayonhaus sei nicht infrage gekommen, so Gerfried Kliems mit Blick auf den Firmennamen. Das ist inzwischen 13 Jahre her. Damals habe er die Wahl zwischen fünf Rayonhäusern gehabt, sich aber für das an der Leipziger Straße 50 entschieden. Auch hier musste saniert werden. „Aber da waren wir entspannter“, sagt der zweifache Rayonhaus-Besitzer. Eines wusste er genau, als er loslegte: „Es dauert immer doppelt so lange und ist doppelt so teuer.“ In der ersten Zeit nach dem Kauf konnte er noch viel über das geschichtsträchtige Haus erfahren.

Durch seinen Vorbau fällt das Fachwerkhaus an der Leipziger Straße beim Vorbeischlendern auf. Vorn befindet sich ein Geschäft, auf dem Hof liegen Ateliers. Sabine Lindenau

„Das Gelände war seit 1861 im Familienbesitz der Familie Dohrmann, das Haus wurde aber erst 1871 gebaut.“ Schon immer sei hier Gartenbau betrieben worden. Die Gewächshäuser auf dem Hof, die die Kliems’ in den zurückliegenden Jahren mit Liebe zum Detail saniert haben, zeugen noch davon. Auch der Schornstein des einstigen Heizhauses steht noch. Über die Schienen, die über den Hof verlaufen, sei Kohle mit einer Bergbaulore vom Lagerplatz zum Heizhaus befördert worden, um die Gewächshäuser zu beheizen. Die Dohrmanns hätten Orchideen gezüchtet, berichtet Gerfried Kliems. Zu DDR-Zeiten kein einfaches Unterfangen. „Wir haben dann die Kette mit den Blumen und dem Familienbesitz unterbrochen.“

Gastronomische Nutzung

Der 54-Jährige hatte vor, in dem Fachwerkhaus ein Schmuckcafé einzurichten. Doch die Pandemie machte die Träume zunichte. „Als wir 2020 soweit waren, kam Corona“, erzählt Kliems. Er musste seinen Mitarbeitern kündigen, weil das Geschäft nicht mehr rentabel lief. Aber allein hätte er Werkstatt und Café nicht betreiben können. Als er die Räume mit den hohen Decken, den Fachwerkelementen und dem alten Dielenboden zeigt, kommt etwas Wehmut auf. Der große hölzerne Tresen fügt sich genauso charmant ins Ambiente ein wie das Klavier, der Kamin und die Möbel. Durch große Glastüren geht es auf die Terrasse. Die Hoffnung, einen Betreiber für ein Café oder Bistro zu finden, hat er längst nicht aufgegeben.

Wie gut der Hinterhof ankommt, habe das „Experiment“ der Weingärtnerei gezeigt, die dort in diesem Sommer erstmals für vier Wochen geöffnet war. Der Hausbesitzer hatte sich dazu mit Weinhändlerin Karin Lassak und Spitzenkoch Robert Strube zusammengetan und den malerischen Hof in ein Weinlokal verwandelt. Ein Erfolg, der über die gesamte Zeit anhielt. Plätze gab es fast nur auf Reservierung. Ob es die Weingärtnerei auch im nächsten Sommer gibt, ist aber noch unklar. Gerfried Kliems freut sich über die Belebung des Areals. In den einstigen Gewächshäusern haben sich bereits Ateliers angesiedelt. Die Idee ist, das Gelände zu einem Kleinkunsthof zu entwickeln.

Sie leben oder arbeiten in einem Rayonhaus und wollen zeigen, wie? Dann melden Sie sich gern bei uns an sabine.lindenau@volksstimme.de per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten.