Rayonhäuser in Magdeburg: Was sie eint und was sie unterscheidet

Magdeburg. - Mitte der 1970er Jahre gab es noch rund 110, 20 Jahre später waren es noch um die 80. Doch immer mehr Rayonhäuser sind aus dem Magdeburger Stadtbild verschwunden. Heute wird von rund 45 ausgegangen, von denen in den zurückliegenden Jahren etwa 30 saniert wurden. Doch woher stammt der Begriff und was eint die Gebäude?

Lesen Sie Teil 1 unserer Rayonhaus-Serie: Blick hinter die Fachwerk-Fassade: So lebt es sich im Rayonhaus

Wie aus einer Veröffentlichung der Stadt über „Fachwerkhäuser in Magdeburg“ aus dem Jahr 1996 hervorgeht, war es Napoleon, der während der französischen Besetzung (1806 bis 1814) rund um die Altstadt einen Festungsrayon anlegen ließ. Die Vorstädte Sudenburg und Neustadt sowie das Kloster Berge wurden in großen Teilen abgerissen und verschoben. Auf dem neuen Gebiet weiter entfernt von der Altstadt konnten die Bewohner neue Häuser bauen – innerhalb des militärischen Rayons allerdings nur als Holzhäuser oder Fachwerkbauten. Und: Im Falle einer Belagerung mussten sie ihr Haus schnell niederreißen, damit es freie Sicht auf heranrückende feindliche Truppen gab.

Deshalb gab es auch ganz genaue Bestimmungen, wie solch ein Rayonhaus aufgebaut sein musste. Erlaubt waren nur Fachwerkbauten mit bis zu zwei Geschossen. Die Balken und damit die Wände durften nicht dicker als 15 Zentimeter sein. Außerdem war die Anlage eines Kellers zwingend erforderlich. Dieser durfte aber kein Gewölbe haben. Denn: Bei Alarm wurde er zur Grube, in die wertloser Abrissschutt gefüllt werden konnte, statt ihn mühsam aus dem Feld zu räumen. Es gab noch einen weiteren Unterschied zum klassischen Fachwerkhaus: Statt des harten, teuren Eichenholzes wurde Kiefer verwendet.

Mit dem „Reichsrayongesetz“ nach der Einigung Deutschlands 1871 änderte sich einiges. In jenem Jahr wurde das Festungsvorfeld in drei Zonen unterteilt. Im „1. Rayon“, einem Streifen von 600 Metern vor der äußersten Festungshöhe, durften nur noch einfache Holz- oder Blechschuppen stehen. Die eigentlichen Rayonhäuser hingegen wurden in den „2. Rayon“ (bis 1.000 Meter) verbannt. Im davor gelagerten „3. Rayon“ war nur die Ausrichtung der Straßen vorgeschrieben. Darum finden sich die typischen Häuser heute nur noch im „2. Rayon“.

Mit dem neuen Gesetz gab es beim Bau mehr Flexibilität. Es durfte 13 Meter hoch gebaut werden, was für mehrere Geschosse reichte. So konnten nicht mehr nur einfache Wohnhäuschen entstehen, sondern auch Mietshäuser, Villen und Fabrikgebäude. Die meisten Rayonhäuser befinden sich heute noch an der Leipziger Straße, in Stadtfeld-Ost, Buckau, Sudenburg, Alte Neustadt, Werder und Cracau.