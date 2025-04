In keiner anderen deutschen Großstadt kommen statistisch gesehen Temposünder häufiger ungestraft davon als in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg. Was das für Autofahrer bedeutet.

Magdeburg. - Auch wenn es Autofahrer in Magdeburg wohl kaum glauben wollen: Die Gefahr, in der Landeshauptstadt geblitzt zu werden, ist an der Elbe im Vergleich mit den 40 größten Städten Deutschlands am geringsten. Was Autofahrer von dieser Erkenntnis haben.