Was tun bei Hitze?

Hitzeschutz in Krankenhäusern

Extreme Hitze kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Es braucht Hitzeschutz in den Krankenhäusern im Salzlandkreis.

Staßfurt - Der Sommer 2025 ist sehr wechselhaft. Derzeit beherrschen vergleichbar kühle Temperaturen und Regen die Tage. Das ist besonders für hitzeempfindliche Menschen erleichternd. Doch der Blick zurück macht deutlich: Anfang Juli lagen die Temperaturen an mehreren Tagen sehr deutlich über der 30-Grad-Marke. Prognosen sagen, dass es ab Mitte August wieder über 30 Grad werden könnten. Für ältere und kranke Menschen ist das eine Belastung. Hitzeschutzpläne spielen in immer mehr Überlegungen eine große Rolle. Vulnerable Gruppen sind dabei vor allem in Krankenhäusern anzutreffen. Wie geht der Krankenhausbetreiber Ameos damit um?