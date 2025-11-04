weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Trotz Krise und Schließungen: Magdeburgerin eröffnet Blumenladen mit Vasen aus 3D-Drucker

In Magdeburg gibt es einen neuen Blumenladen. Verkauft werden nicht nur Pflanzen, sondern auch individuelle Artikel aus dem 3D-Drucker. Warum sie trotz Krise in der Branche den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 05.11.2025, 09:36
Mareike Schulze-Friebel hat in Magdeburg-Buckau ein Geschäft mit Floristik und handgemachten Artikeln eröffnet. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Blumenläden haben es schwer in Magdeburg. Dennoch wagt es die Magdeburgerin Mareike Schulze-Friebel und eröffnet ihren eigenen Laden. Dort soll es aber nicht nur Blumen geben.